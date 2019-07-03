https://static.news.ru/photo/4f5007d6-9d7c-11e9-8cb8-fa163e074e61_1024.jpg Яя Туре Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Бывший полузащитник футбольных клубов «Барселона» и «Манчестер Сити» ивуариец Яя Туре стал игроком китайского клуба «Циндао Хайню».

С самого начала моей футбольной карьеры я всегда любил вызовы, и сейчас я решил принять новый вызов и войти в историю снова с клубом «Циндао Хайню». Это очень интересный молодой клуб с большим потенциалом и у нас общая философия — играть в красивый футбол!, — приводит слова футболиста официальный сайт клуба.

36-летний Туре подписал соглашение с командой, которая занимает первое место во второй по значимости лиге Китая.

За свою карьеру футболист выступал за «Манчестер Сити», «Барселону», «Монако», «Олимпиакос», донецкий «Металлург» и «Беверен».

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