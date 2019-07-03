Бывший полузащитник футбольных клубов «Барселона» и «Манчестер Сити» ивуариец Яя Туре стал игроком китайского клуба «Циндао Хайню».
С самого начала моей футбольной карьеры я всегда любил вызовы, и сейчас я решил принять новый вызов и войти в историю снова с клубом «Циндао Хайню». Это очень интересный молодой клуб с большим потенциалом и у нас общая философия — играть в красивый футбол!, — приводит слова футболиста официальный сайт клуба.
36-летний Туре подписал соглашение с командой, которая занимает первое место во второй по значимости лиге Китая.
За свою карьеру футболист выступал за «Манчестер Сити», «Барселону», «Монако», «Олимпиакос», донецкий «Металлург» и «Беверен».
Ранее News.ru писал, что Лионель Месси заявил о готовности и дальше выступать за сборную Аргентины.