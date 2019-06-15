Фото: instagram.com/lodygin1

Бывший вратарь сборной России Юрий Лодыгин рассказал о сложившейся ситуации в петербургском «Зените».

Просто так сидеть и получать зарплату я не могу. Я начинаю с ума сходить. Если даже будет средний клуб в Европе, конечно, я поеду туда играть, получать удовольствие, — приводит слова Лодыгина Sport24.

Контракт 29-летнего Лодыгина с «Зенитом» истекает 30 июня. Вратарь выступает за петербургский клуб с 2013 года.

В составе российской сборной Лодыгин пропустил четыре мяча в 11 матчах.

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