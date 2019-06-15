Бывший вратарь сборной России Юрий Лодыгин рассказал о сложившейся ситуации в петербургском «Зените».
Просто так сидеть и получать зарплату я не могу. Я начинаю с ума сходить. Если даже будет средний клуб в Европе, конечно, я поеду туда играть, получать удовольствие, — приводит слова Лодыгина
Sport24.
Контракт 29-летнего Лодыгина с «Зенитом» истекает 30 июня. Вратарь выступает за петербургский клуб с 2013 года.
В составе российской сборной Лодыгин пропустил четыре мяча в 11 матчах.
Комментатор Георгий Черданцев назвал «адским адом» ситуацию с Кокориным и Мамаевым, писал News.ru.