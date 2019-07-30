https://static.news.ru/photo/7188e0b0-b2cc-11e9-892d-fa163e074e61_660.jpg Гиорги Шелия Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вратарь «Тамбова» Гиорги Шелия прокомментировал итоги матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

Знаю, у «Спартака» состоялось собрание, они там долго что-то обсуждали... А Джикия потом сказал мне: «Вот на фига ты отбил тот мяч? Оно тебе вообще нужно?» Имелся в виду мой сейв после удара Самюэля Жиго. Разумеется, Джикия возмущался в шутку, — цитирует Шелию « Советский спорт ».

Встреча завершилась со счётом 2:0. Голами отметились Седрик Гогуа и Сослан Таказов.

Благодаря этой победе «Тамбов» поднялся на десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» опустился на восьмое.

Для «Тамбова» — новичка РПЛ — это первая победа в истории на высшем уровне чемпионата России.

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