Вратарь сборной России рассказал о своём курьёзном прозвище
Андрей Лёвин
18:37, 03 июля 2019
https://static.news.ru/photo/3cd83c3a-9daa-11e9-9b62-fa163e074e61_1024.jpgФото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Экс-голкипер московского «Спартака» Сергей Песьяков, ныне выступающий за «Ростов», рассказал о своём прозвище — Пися.
А что обижаться, раз фамилия такая? С детства я для всех Пися. Только в школе этим хотели обидеть, и то не получалось. Сейчас меньше, но вот главный тренер нет-нет да практикует. Еще зовут Пес, через «е», — цитирует вратаря Sport24.
Ранее 30-летний Песьяков попал в расширенный состав сборной России на матчи против Сан-Марино и Кипра.
Сборная Аргентины в полуфинале Кубка Америки проиграла Бразилии, ранее писал News.ru.