Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Экс-голкипер московского «Спартака» Сергей Песьяков, ныне выступающий за «Ростов», рассказал о своём прозвище — Пися.

А что обижаться, раз фамилия такая? С детства я для всех Пися. Только в школе этим хотели обидеть, и то не получалось. Сейчас меньше, но вот главный тренер нет-нет да практикует. Еще зовут Пес, через «е», — цитирует вратаря Sport24.

Ранее 30-летний Песьяков попал в расширенный состав сборной России на матчи против Сан-Марино и Кипра.

Сборная Аргентины в полуфинале Кубка Америки проиграла Бразилии, ранее писал News.ru.

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