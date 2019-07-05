Голкипер сборной Чили Габриэль Ариас удалил аккаунт в Instagram после поражения от Перу в полуфинале Кубка Америки со счётом 3:0.
Во время игры 31-летний спортсмен допустил грубую ошибку со вторым голом, выбежав за пределы штрафной зоны. После поражения вратарь стал получать оскорбления и угрозы семье.
6 июля сборная Чили сыграет с национальной командой Аргентины в матче за третье место на Кубке Америке. 7 июля в финале встретятся Перу и Бразилия.
Футбольная команда «Гамбург» и петербургский «Зенит» заключили договор о переходе в российский клуб бразильского защитника Дугласа дос Сантоса Жустино, писал News.ru.