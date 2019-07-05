https://static.news.ru/photo/122ece30-9eff-11e9-9c0b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Marcelo Machado De Melo/Global Look Press

Голкипер сборной Чили Габриэль Ариас удалил аккаунт в Instagram после поражения от Перу в полуфинале Кубка Америки со счётом 3:0.

Во время игры 31-летний спортсмен допустил грубую ошибку со вторым голом, выбежав за пределы штрафной зоны. После поражения вратарь стал получать оскорбления и угрозы семье.

6 июля сборная Чили сыграет с национальной командой Аргентины в матче за третье место на Кубке Америке. 7 июля в финале встретятся Перу и Бразилия.

Футбольная команда «Гамбург» и петербургский «Зенит» заключили договор о переходе в российский клуб бразильского защитника Дугласа дос Сантоса Жустино, писал News.ru.