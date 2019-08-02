https://static.news.ru/photo/415f3a32-b511-11e9-b4b1-fa163e074e61_660.jpg Стефани Фраппар Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французский арбитр Стефани Фраппар обслужит матч за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси», который пройдёт в Стамбуле 14 августа на стадионе «Водафон-Арена».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, с 35-летней Фраппар игру рассудят Мануэле Николози и Мишель О’Нил из Ирландии. Четвёртым рефери станет Джюнейт Чакыр из Турции.

Таким образом, француженка стала первой в истории женщиной-арбитром, которая будет судить матч УЕФА.

Ранее обладатель Суперкубка УЕФА, бывший футболист «Рубина» (Казань) и «Зенит» (Санкт-Петербург) объявил о завершении профессиональной карьеры, писал News.ru.