https://static.news.ru/photo/fa38e932-b394-11e9-95dc-fa163e074e61_660.jpg Александр Самедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин считает, что к завершившему этим летом карьеру Александру Самедову российские клубы, в которых он играл, относились некорректно.

Клубы часто вели себя некорректно по отношению к Самедову. «Спартак» за полгода до истечения контракта попросил Сашу покинуть клуб, — цитирует Воронина «Советский спорт».

35-летний полузащитник перешёл в «Крылья Советов» из московского «Спартака» зимой 2019 года. В сезоне 2018/19 он сыграл в семи матчах, сделав три голевые передачи в составе самарцев.

Самедов является чемпионом России в составе футбольного клуба «Спартак», обладателем Суперкубка России и четырёхкратным победителем в Кубке России.

В составе национальной команды хавбек сыграл 53 матча и отличился семью голами.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал завершение карьеры бывшим игроком национальной команды Александром Самедовым, писал News.ru.