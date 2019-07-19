Полиция Франции задержала 198 человек на спонтанных манифестациях болельщиков сборной Алжира по футболу.
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Всю ночь полицейские, жандармы, спасатели и госслужащие по всей Франции были на месте, чтобы обеспечить порядок и безопасность для всех. Благодарю их за участие, профессионализм и чувство долга, — написал в своём Twitter-аккаунте глава МВД Франции Кристоф Кастанер.
Матч Сенегал-Алжир, закончившийся победой команды АНДР, проходил в Каире. Вскоре после его окончания тысячи человек собрались у Триумфальной арки во французской столице.
Мирное празднование перетекло в столкновения с полицией, правоохранительным органам пришлось прибегнуть к жёстким мерам, писал News.ru.