https://static.news.ru/photo/3e22e4ea-aad0-11e9-a0fc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Полиция Франции задержала 198 человек на спонтанных манифестациях болельщиков сборной Алжира по футболу.

Как сообщает телеканал BFM , задержания проходили в нескольких городах страны. Сборная Алжира, обыграв в финале Кубка Африки национальную команду Сенегала, завоевала Кубок африканских наций.

Всю ночь полицейские, жандармы, спасатели и госслужащие по всей Франции были на месте, чтобы обеспечить порядок и безопасность для всех. Благодарю их за участие, профессионализм и чувство долга, — написал в своём Twitter-аккаунте глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Матч Сенегал-Алжир, закончившийся победой команды АНДР, проходил в Каире. Вскоре после его окончания тысячи человек собрались у Триумфальной арки во французской столице.

Мирное празднование перетекло в столкновения с полицией, правоохранительным органам пришлось прибегнуть к жёстким мерам, писал News.ru.