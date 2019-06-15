Агент полузащитника «Эвертона» Николы Влашича Тончи Мартич ведёт переговоры с московским ЦСКА о переходе в клуб на полноценных условиях.
На данный момент мы с Николой в процессе переговоров с ЦСКА. Это всё, что я могу сейчас сказать, — приводит слова Мартича «
Чемпионат».
В прошедшем сезоне 21-летний хавбек перешёл к «армейцам» на правах аренды. За «красно-синих» он провёл 25 матчей. В активе хорвата — 10 очков (пять голов и пять результативных передач) по итогам РПЛ.
Защитник футбольного клуба «Уфа» Дмитрий Живоглядов перешёл в столичный «Локомотив», писал ранее News.ru.