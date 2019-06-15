https://static.news.ru/photo/1e6de602-8e94-11e9-ad3f-fa163e074e61_1024.jpg Никола Влашич Фото: Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Агент полузащитника «Эвертона» Николы Влашича Тончи Мартич ведёт переговоры с московским ЦСКА о переходе в клуб на полноценных условиях.

На данный момент мы с Николой в процессе переговоров с ЦСКА. Это всё, что я могу сейчас сказать, — приводит слова Мартича « Чемпионат ».

В прошедшем сезоне 21-летний хавбек перешёл к «армейцам» на правах аренды. За «красно-синих» он провёл 25 матчей. В активе хорвата — 10 очков (пять голов и пять результативных передач) по итогам РПЛ.

Защитник футбольного клуба «Уфа» Дмитрий Живоглядов перешёл в столичный «Локомотив», писал ранее News.ru.