Виктория Бекхэм, жена экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвида Бекхэма, разыграла мужа, сделав ему необычный подарок.
Она подарила супругу футболку «Манчестер Сити» — одного из главных соперников МЮ.
Примечательно, что на футболке написан номер 7, под которым Дэвид выступал на протяжении почти всей карьеры.
Шесть раз в составе «Манчестер Юнайтед» он выигрывал чемпионат Англии, а в 1999 году стал победителем Лиги чемпионов.
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