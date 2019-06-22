https://static.news.ru/photo/d0ea1040-94dd-11e9-9980-fa163e074e61_1024.jpg Виктория Бэкхэм Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Виктория Бекхэм, жена экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвида Бекхэма, разыграла мужа, сделав ему необычный подарок.

Она подарила супругу футболку «Манчестер Сити» — одного из главных соперников МЮ.

Примечательно, что на футболке написан номер 7, под которым Дэвид выступал на протяжении почти всей карьеры.

Шесть раз в составе «Манчестер Юнайтед» он выигрывал чемпионат Англии, а в 1999 году стал победителем Лиги чемпионов.

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