Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал победу «красно-белых» над дебютантом «Сочи» со счётом 1:0.
Единственный мяч в этой игре на 94-й минуте забил Самюэль Жиго.
Если дотошно следовать правилам, было нарушение. Нужно было давать свободный. Если бы я был судьей, я бы мог не засчитать этот гол. Все-таки Жиго на защитника сел, — приводит «Советский спорт» слова Рейнгольда.
Благодаря этой победе «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице лиги.
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