Единственный мяч в этой игре на 94-й минуте забил Самюэль Жиго.

Если дотошно следовать правилам, было нарушение. Нужно было давать свободный. Если бы я был судьей, я бы мог не засчитать этот гол. Все-таки Жиго на защитника сел, — приводит « Советский спорт » слова Рейнгольда.