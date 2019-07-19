https://static.news.ru/photo/41d120d0-abb0-11e9-8601-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский спортивный журналист Василий Уткин поделился своим мнением о драке между фанатами «Спартака» и полицией в подтрибунном помещении «Ростов-Арены».

Это в лихие девяностые на ментов была управа. И медленно, шаг за шагом, эта братва была плавно вытеснена со стадионов. Но то были лихие. А сейчас это новый тренд. Он в том, что вас, конечно, не обязательно побьют. Но могут — в любой момент. И никому не пожалуетесь, — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Как следует из слов очевидцев, москвичей, которые после матча спешили на поезда и самолёты, в течение 15–20 минут не выпускали из «Ростов-Арены». Дорогу фанатам преградили стюарды. В помещении, где столпились люди, было очень душно.

В Российской премьер-лиге, в свою очередь, подтвердили, что причиной задержания стала пиротехника. При этом, по данным РПЛ, болельщики «бросили несколько изделий» в сторону стюардов. Полиция задержала нарушителей, но фанаты попытались отбить их у ОМОНа. В результате были задержаны семь человек.

Стали известны даты освобождения из колонии скандальных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, писал News.ru.