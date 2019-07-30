Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров по уже сложившейся традиции принял участие в пресс-конференции, которую по итогам каждого тура чемпионата проводит руководство Российской премьер-лиги (РПЛ).

Что ни матч «Спартака» — то судейские ошибки

В качестве разминки Егоров сообщил, что на состоявшемся заседании Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) было рассмотрено заявление ФК «Ростов», просившего оценить действия петербургского арбитра Кирилла Левникова в матче предыдущего тура с московским «Спартаком». Ростовчане указывали на четыре спорных момента. Как явствовало из комментария Александра Егорова, решения ЭСК по указанным эпизодам привели к такому же «ничейному результату» (2:2), с каким закончилась сама игра.

В двух эпизодах первого тайма — не назначение пенальти в ворота москвичей и назначение 11-метрового в ворота хозяев — решения арбитра матча признаны верными. А после перерыва рефери в обоих случаях ошибся: пенальти в ворота «Спартака» следовало назначить, а полузащитнику «красно-белых» Зелимхану Бакаеву в другом моменте нужно было показать жёлтую карточку, которая стала бы для него второй в матче, — рассказал Егоров.

Затем глава ДСИ перешёл к обсуждению «горячих» моментов, возникших в матчах третьего тура, состоявшихся в минувший уик-энд. Много вопросов возникло по матчу «Тамбов» — «Спартак», проходившему в Саранске на «Мордовия Арене». Александр Егоров признал, что в эпизоде, когда игрок тамбовской команды, стоя в «стенке» при пробитии штрафного спартаковцем Фернандо, закрыл лицо рукой, и мяч попал ему в локоть, арбитру Михаилу Вилкову следовало назначить пенальти и показать оборонявшемуся игроку жёлтую карточку.

Игроки ФК Тамбов радуются победе в матче 3-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Тамбов (Тамбов) и ФК Спартак (Москва) Юлия Честнова/РИА Новости

Что касается двух других эпизодов, вызвавших жаркие споры, рефери матча, как подчеркнул Егоров, принял верные решения. Речь идёт о засчитанном первом голе в ворота «Спартака», когда лайнсмен сначала ошибочно поднял флажок, фиксируя положение вне игры (которого на самом деле не было), и не назначенном в пользу «красно-белых» 11-метровом после падения Романа Зобнина в чужой штрафной (защитник «Тамбова», как отметил Егоров, сначала выбил мяч, а затем «вошёл в контакт» со спартаковцем).

Еще один эпизод с участием Зобнина, когда полузащитнику «красно-белых» в штрафной площади «Тамбова» досталось сразу от двух соперников (в том числе, локтем по лицу), руководитель ДСИ комментировать не пожелал.

Карасёв «напортачил», Безбородову помогли видеоповторы

Далее были разобраны спорные моменты из поединка «Оренбург» — «Зенит». Увы, достаточно здесь допустил ляпов и один из ведущих российских рефери Сергей Карасёв.

Моё мнение совпадает с оценкой инспектора матча. В эпизоде с назначением пенальти в ворота «Оренбурга» арбитр ошибся — это не игра рукой, матч следовало продолжить. А в концовке встречи нужно было назначить пенальти в ворота «Зенита» после фола со стороны полузащитника питерцев Вильмара Барриоса. За эти ошибки Карасёву снижена оценка, — отметил руководитель российского судейского корпуса.

Сергей Булкин/News.ru

Третьей в списке горячих тем на брифинге оказалось столичное дерби ЦСКА — «Локомотив», на котором во второй раз в истории РПЛ полноценно использовалась система видеоассистентов рефери (VAR). Именно просмотр видеоповторов помог арбитру Владиславу Безбородову сначала избежать неверного назначения пенальти в ворота «железнодорожников» после попадания мяча в руку защитника гостей Дмитрия Живоглядова в своей штрафной, а во втором тайме, напротив, вернуться к «заигранному» моменту с падением форварда «армейцев» Фёдора Чалова в чужой штрафной и задним числом назначить 11-метровый.

В матче ЦСКА — «Локомотив» система VAR сделала то, что и должна была сделать. Момент с попаданием мяча в руку Живоглядова так и следовало трактовать, назначив спорный мяч. Верное решение было принято арбитром и при назначении пенальти в пользу ЦСКА после фола на Чалове, — подчеркнул Егоров.

Также руководитель ДСИ подчеркнул, что арбитр Безбородов верно разобрался в моменте, возникшем в самом конце встречи, когда в штрафной ЦСКА на газон упал нападающий «Локо» Фёдор Смолов. По мнению Егорова, пенальти не назначен правильно, но следовало бы ещё наказать Смолова жёлтой карточкой за симуляцию.

Пока потолок для VAR — один-два матча в туре

Корреспондент News.ru поинтересовался, имея в виду момент с «отложенным штрафом» после падения Чалова, спустя какое время арбитр может вернуться к эпизоду, который был «заигран». И не следует ли в конкретном случае отменить предупреждение Хёрдура Магнуссона, которое исландский защитник ЦСКА получил как раз сразу после эпизода с «отложенным пенальти». Ведь фактически этой жёлтой карточки могло не быть, если бы судья сразу указал на точку, а не ждал возможности посмотреть видеоповтор.

Жёлтая карточка Магнуссону была показана за обычное техническое нарушение, поэтому нет никаких оснований её отменять. Что касается промежутка времени, спустя который может рассматриваться спорный эпизод с применением VAR, его длительность определяется наступлением первой паузы в матче после данного игрового эпизода, — разъяснил Александр Егоров.

Глава российского судейского корпуса ушёл от прямого ответа на вопрос, когда к работе на матчах премьер-лиги вернутся дисквалифицированные после матчей «Спартака» в первых двух турах арбитры Владимир Москалёв и Кирилл Левников.

Вернутся, как только получат назначения на следующие матчи, — сказал Егоров.

Также руководитель ДСИ признал, что в стартовых турах чемпионата РПЛ судьи допустили излишне много грубых ошибок, что и всколыхнуло общественность, а также прокомментировал заявление куратора проекта VAR в России Леонида Калошина о том, что увеличение числа матчей, на которых будет использоваться система видеоповторов, во многом зависела от успешности её применения на дерби ЦСКА — «Локомотив».