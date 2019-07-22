Поединок второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и казанским «Рубином» войдёт в историю как первый матч чемпионата, в котором главный арбитр официально мог воспользоваться помощью системы VAR. News.ru рассказывает, почему по ходу встречи новая технология никак о себе не напомнила, и приводит мнения о нужности VAR непосредственных участников матча.

РФС стал интегратором системы видеоповторов

У новой системы изначально было не так много шансов оказаться гвоздём вечера в Петровском парке. Дело в том, что руководство динамовского клуба решило организовать своеобразный ремейк торжественной церемонии открытия обновлённого стадиона. Самая первая подобная церемония прошла в конце минувшего сезона, когда в заключительном туре чемпионата-2018/19 «бело-голубые» принимали тульский «Арсенал». Затем на «ВТБ Арене» состоялся матч за Суперкубок, традиционно открывающий новый сезон, в котором московский «Локомотив» вырвал волевую победу (3:2) у питерского «Зенита».

Теперь же поводом для торжеств и обширной развлекательной программы для зрителей послужил первый домашний матч «Динамо» в новом сезоне. А тут как раз кстати и VAR подоспел: в матчах первого тура система видеоповторов работала в тестовом (офлайн) режиме, а ко второму наконец-то «вышла из подполья».

Российский футбольный союз закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций. – News.ru) дал официальный допуск. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR. РФС станет интегратором системы, в проекте также примут участие система Hawk Eye и «Матч ТВ». Уверен, что наше долгосрочное сотрудничество будет эффективным, – приводит заявление президента РФС Александра Дюкова официальный сайт организации.

Контрольная комната системы видеопомощи арбитрам (VAR) Антон Денисов/РИА Новости

Стоит напомнить, что в концовке прошлого сезона система VAR уже использовалась в российском футболе – это были четверть- и полуфинальные матчи Кубка страны и стыковые матчи за право играть в премьер-лиге. Теперь настал черёд вступать в общество пользователей VAR и чемпионату РПЛ. Первыми в истории премьер-лиги видеоассистентами на матч «Динамо» и «Рубина» были назначены арбитры Василий Казарцев из Санкт-Петербурга и Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

VAR – как полицейские и врачи в идеальном обществе

Несмотря на то что по ходу игры был показан с десяток жёлтых карточек, две из которых достались одному футболисту (полузащитнику гостей Евгению Башкирову, которому пришлось досрочно покинуть поле на 36-й минуте), задействовать систему VAR так и не пришлось. Спорных моментов в игре практически не было, даже красная карточка игроку «Рубина» на исходе первого тайма особых претензий даже у казанцев не вызвала. Первое предупреждение Башкиров получил ещё на третьей минуте, сорвав в центре поля опасную контратаку москвичей «тактическим» фолом против полузащитника «бело-голубых» Шарля Каборе. А второй «горчичник» был показан хавбеку гостей за грубый подкат, усугублённый систематическими нарушениями правил.

Мы знали, что на матче будет работать система VAR, поэтому необходимо было быть более сконцентрированными, чтобы, например, руки при «стандартах» с траектории мяча убирать – ведь всё это теперь будут подробно рассматривать на видео, – сказал после матча защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк.

Не было в течение встречи сомнительных эпизодов с фиксацией положения вне игры (кстати, офсайд у обеих команд лайнсмены определили лишь по одному разу), которые можно было бы подробно рассмотреть при помощи VAR. И развязка матча – победный гол «Рубина» в компенсированное время – никаких вопросов не вызвал. Результативный удар атакующий полузащитник гостей Бека Микелтадзе наносил без малейшего намёка на нарушение правил.

Остаётся надеяться, что система VAR в российском чемпионате окажется такой же востребованной, как сотрудники правоохранительных органов и медработники в идеальном обществе, где полностью искоренены преступления и болезни. Иными словами, постоянно будет находиться на подстраховке, как в матче «Динамо» – «Рубин», но в реальности в ход не пойдёт.

А если спуститься с небес на землю, то выходит так, что подлинный дебют VAR в РПЛ отложен на следующий тур. Ну прямо как очередное открытие динамовского стадиона в Петровском парке…