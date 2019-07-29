То, о чем так давно просил главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин случилось: в российской премьер-лиге дебютировала система видеопомощи арбитрам (VAR). Это второе её пришествие в наш футбол: ранее она впервые использовалась в полуфинальных матчах Кубка России. По иронии судьбы и тогда, и сейчас «железнодорожники» от неё пострадали.

Морозным апрельским вечером в ворота «железнодорожников» был назначен пенальти за столкновение Чорлуки и Ерёменко, на которое никто не обратил внимания, а 28 июля на матче ЦСКА — «Локомотив» арбитр Безбородов сперва пропустил фол Мурило в своей штрафной, а после исправился и дал «армейцам» право на 11-метровый.

То, что эта система коренным образом изменит футбол, каким мы знали его раньше — бесспорно. Вопрос лишь в том, в лучшую ли сторону. Одной из главных претензий к VAR всегда было то, что она «убивает дух игры» (но это, как и любой дух, история субъективная) и затягивает время. Чемпионат мира в России показал, что подготовленные арбитры тратят на работу с видеоповторами времени меньше, чем на споры с недовольными игроками, но некоторым рефери, как Безбородову в минувшее воскресенье, для оценки ситуации требуется несколько минут. Причем зрители на трибунах зачастую даже не в курсе, что вообще происходит. Так было с назначенным в ворота «Локомотива» пенальти: «красно-зеленые» бежали в контратаку, «армеец» Магнуссон прервал её фолом, получил жёлтую карточку, и внезапно игра остановилась, а спустя несколько минут рефери поставил пенальти в ворота Гилерме. За время разбора этого эпизода болельщики перед экранами могли сходить покурить, выпить полкружки пива или даже поговорить с мамой по телефону. Для зрителя это очень неприятно. Но проблему можно легко исправить, позволив судье делать объявление по стадиону. Мол, мне требуется консультация видеоассистента и просмотр повтора спорного эпизода в штрафной площади. Это куда лучше неинформированного ожидания и уравняет телезрителей и болельщиков на трибунах в понимании происходящего.

Система VAR в действии, настроения тренеров и борьба на поле!



Атмосфера московского дерби в фоторепортаже Василия Пономарева. #ЦСКАЛоко #МАТЧПРЕМЬЕР



(1/3) pic.twitter.com/CZoFqqy5Y1 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 28, 2019

Из очевидных плюсов VAR — ситуация с первым просмотром судьёй видеоповтора. Защитник «Локо» Живоглядов допустил брак при обработке мяча и коснулся его рукой в своей штрафной площади. Судья сперва посчитал это нарушением правил, а после отменил своё решение. Так широкая аудитория узнала о важном изменении в правилах игры: с первого июля подобные эпизоды, когда мяч случайно попадает в руку игроку, больше не считаются нарушением. Если бы не VAR, Безбородов ошибочно назначил бы опасный штрафной или даже пенальти, омрачив центральный матч тура скандалом.

Но остаётся один очень важный момент. По действующим правилам, никто не в состоянии заставить арбитра посмотреть видеоповтор, если он искренне убеждён в том, что всё разглядел. Например, под самый занавес вчерашней игра был спорный эпизод с падением Фёдора Смолова в штрафной «армейцев», однако судья не стал обращаться к помощи VAR. И вопрос здесь не в том, был там фол или нет, а в том, что субъективное влияние человека со свистком на игру по-прежнему остаётся излишне большим, если он сам произвольно решает, смотреть ему повтор или нет. Из-за этого недавно был большой скандал в полуфинале Кубка Америки между Бразилией и Аргентиной. Судья той встречи принципиально не обращался к системе видеоповторов, хотя поводы для этого были. Аргентинцы были этой ситуацией крайне возмущены, а Лионель Месси даже обвинил судью в предвзятости.

Федор Чалов забивает свой первый гол в новом сезоне. Пенальти назначен при участии системы VAR!



#ЦСКАЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР

МАТЧ! Клуб

https://t.co/7AhUqatvSL https://t.co/qWYTfBvy5a — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 28, 2019

Но и эта проблема может быть решена очень легко: тренерам обеих команд можно дать право затребовать просмотр видеоповтора, как это реализовано, например, в волейболе. При этом наделить человека перед монитором правом выносить независимое от главного судьи матча решение, которое он должен будет исполнить.

Так или иначе, VAR уже делает футбол справедливее. Осталось лишь подправить несколько моментов, и мы забудем о жалобах тренеров, игроков и болельщиков на предвзятость судей и перестанем вести счёт результативным ошибкам судей в пользу той или иной команды.