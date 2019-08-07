https://static.news.ru/photo/51b03020-b8eb-11e9-9f36-fa163e074e61_660.jpg Валерий Газзаев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев заявил, что хотел бы вернуться к работе наставника.

Мне было бы интересно поработать в клубе, который ставит самые серьёзные задачи для достижения и успешного выступления в Лиге чемпионов, я никогда не скрывал этого, — приводит слова Газзаева ТАСС .

Кроме того, 65-летний специалист уточнил, что в своей клубной тренерской практике он выиграл все футбольные трофеи, кроме кубка Лиги чемпионов.

Газзаев возглавлял футбольный клуб ЦСКА (Москва) и вместе с командой завоевал Кубок России, дважды становился обладателем Суперкубка России и является четырёхкратным победителем чемпионата РФ. Он завершил работу главным тренером в 2013 году и стал депутатом Государственной думы.

Ранее Газзаев заступился за криминального авторитета, писал News.ru.