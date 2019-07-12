https://static.news.ru/photo/b324f89e-a497-11e9-9564-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» сделал заявление по поводу включения БСА «Лужники» в заявку в качестве резервного стадиона на новый соревновательный сезон.

ФК «Спартак-Москва» планирует проводить все домашние матчи сезона-2019/2020 на собственном стадионе — «Открытие Арена». Большая спортивная арена «Лужники» заявлена в качестве резервного стадиона, — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Также сообщается, что данная возможность появилась со стартующего сезона-2019/2020, поскольку ранее арена была задействована для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

В прошедшем сезоне «красно-белые» заняли пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» и объединение болельщиков клуба «Фратрия» приняли решение о нанесении памятной даты трагедии, произошедшей в день матча Кубка УЕФА с «Хаарлемом», на форму команды, ранее писал News.ru.