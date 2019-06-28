https://static.news.ru/photo/42381d5a-9b2d-11e9-beae-fa163e074e61_1024.jpg Уэсли Снейдер Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший игрок мадридского футбольного клуба «Реал» голландец Уэсли Снейдер арестован правоохранительными органами города Утрехт.

Как сообщает портал ad.nl, футболиста арестовали за порчу чужого автомобиля.

30 июня в Интернете появилось видео инцидента.

O meia Wesley Sneijder foi detido na última semana após ser flagrado pela polícia dançando bêbado em cima de um carro em Utrecht ( Holanda). Sneijder causou dano estimado de R$ 13 mil no carro de um casal de idosos. pic.twitter.com/sspkVQ8ZhL — Liberta Depre (@liberta__depre) 30 июня 2019 г.

35-летний Снейдер начал танцевать на крыше припаркованного автомобиля, после чего на автотранспорте остались вмятины. При этом голландец урегулировал конфликт с владельцем машины, выплатив тому компенсацию.

В 2018 году Снейдер перешёл в катарский клуб «Аль-Гарафа», в завершившемся сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате страны, забив шесть мячей. В составе сборной Нидерландов он завоевал серебряную (2010) и бронзовую (2014) медали чемпионатов мира.

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