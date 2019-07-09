Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о внедрении системы видеопомощи арбитрам (VAR) в лиге.
Решение по VAR принято, задача поставлена с первого тура (запустить систему). Вчера прошло заседание рабочей группы по внедрению. Она будет использована не на всех матчах. Если бы на всех, но необходимо централизовать. В концу дня будет принято решение, кто будет техническим подрядчиком. Обе компании готовы к тому, чтобы начать использование системы, — приводит слова Прядкина корреспондент News.ru.
Ранее функционер рассказал о деталях посещаемости матчей чемпионата России по футболу.
По итогам завершившегося 26 мая чемпионата России в групповой этап Лиги чемпионов напрямую попали «Зенит» и «Локомотив». «Краснодар» попробует свои силы в квалификации турнира. «Спартак» и «Арсенал» сыграют в квалификации Лиги Европы, ЦСКА — в групповой стадии.
«Локомотив» — трёхкратный обладатель Суперкубка России, писал News.ru.