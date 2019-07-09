Решение по VAR принято, задача поставлена с первого тура (запустить систему). Вчера прошло заседание рабочей группы по внедрению. Она будет использована не на всех матчах. Если бы на всех, но необходимо централизовать. В концу дня будет принято решение, кто будет техническим подрядчиком. Обе компании готовы к тому, чтобы начать использование системы, — приводит слова Прядкина корреспондент News.ru.