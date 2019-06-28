Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на информацию СМИ, согласно которой первый вице-президент РФС Никита Симонян был госпитализирован в реанимацию.
Сообщаем, что первый вице-президент РФС Никита Павлович Симонян 28 июня находился на плановом обследовании в одной из московских больниц и уже вернулся домой. О его госпитализации речи не идёт, — сообщили в пресс-службе организации Sport24.
Ранее в ряде российских СМИ сообщалось, что у Симоняна диагностировали вертебро-базилярную недостаточность, что означает снижение кровообращения в системе артерий.
92-летний Симонян — лучший бомбардир в истории московского «Спартака».
Как ранее писал News.ru, «Валенсия» установила памятник на сиденье умершего болельщика. Висенте Апарисио посещал все домашние матчи команды.