https://static.news.ru/photo/699980ca-91c1-11e9-b4e3-fa163e074e61_1024.jpg Мишель Платини Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС), президент Московской федерации футбола Сергей Анохин отказался комментировать арест бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.

Я не хочу комментировать какие-то слухи, пока не подтвердится информация (о коррупции. — Ред.), — сказал Анохин корреспонденту News.ru.

Как сообщалось ранее, трёхкратному обладателю «Золотого мяча» инкриминируют участие в коррупционных схемах в футболе. В частности, речь идёт о коррупции вокруг предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре, за который, как признавался в 2010 году сам Платини, он проголосовал, писал News.ru.