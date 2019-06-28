https://static.news.ru/photo/2b8bbc80-99af-11e9-96b0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.kc-camapa.ru

К самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» на сборах в Австрии присоединились два игрока атаки Раду Гынсарь и Деян Радонич.

Как сообщает официальный сайт клуба, молдавский полузащитник Гынсарь в минувшем сезоне в 32 матчах забил 5 голов в чемпионате Израиля за «Маккаби».

Хорватский нападающий Деян Радонич с 2008 по 2009 год занимался в академии «Баварии». В сезоне-2018/19 28-летний форвард отыграл 35 матчей, в которых забил восемь голов за «Локомотив» в чемпионате Хорватии.

Ранее сообщалось, что Комбаров подпишет контракт с «Крыльями Советов» как только присоединится к клубу на сборе, писал News.ru.