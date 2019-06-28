https://static.news.ru/photo/c95d8454-99b2-11e9-8970-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ACMilan/facebook.com

Футбольный клуб «Милан», официально отстранённый от участия в еврокубках сезона-2019/20, отреагировал на санкции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Опечаленный тем, что наши болельщики не смогут увидеть, как их команда будет участвовать в еврокубках в следующем сезоне, клуб признает и уважает FFP (финансовый фэйр-плей). Клуб признает, что у него нет другого выбора, кроме как принять санкции, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

С официальным документом об отстранении можно ознакомиться на сайте Спортивного арбитражного суда ( CAS ).

Ранее руководство клуба договорилось с УЕФА о получении дополнительного времени на устранение финансовых проблем в обмен на добровольный отказ от участия в еврокубках.

В прошедшем сезоне «Милан» занял пятое место в Серии А. Его место на групповом этапе Лиги Европы займёт «Рома», «Торино» сыграет в квалификационном раунде.

Ранее News.ru писал, что экс-вратарь сборной СССР жёстко отреагировал на лимит в российском футболе.