https://static.news.ru/photo/4771e208-b444-11e9-acc9-fa163e074e61_660.jpg «Открытие Арена» Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности Александр Горбенко назвал время и место проведения матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Динамо».

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдёт 3 августа на стадионе «Открытие Арена» в 19:00 мск. Игра состоится в намеченное время, никаких переносов не планируется, — цитирует Горбенко ТАСС .

Ранее полиция просила отменить встречу из-за готовящихся протестов москвичей в связи с отказом в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Ранее в столичном ГУ МВД предупредили, что акция 3 августа является незаконной, дав понять, что намерены задерживать её участников. До этого лидер Либертарианской партии Михаил Светов сообщил об отзыве заявки на проведение митинга в этот день из-за отсутствия компромисса с властями Москвы. Вместо этого оппозиция пытается согласовать мероприятие на 10 августа.