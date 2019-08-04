На второй минуте матча первого тура чемпионата Голландии по футболу между «Хераклесом» и «Херенвеном» на поле выбежала белая курица.
Газон был успыпан куриными яйцами, а главный арбитр матча остановил игру. Спустя некоторое время сотрудник стадиона поймал птицу, а затем убрал яйца с арены.
Встреча завершилась победой «Хераклеса» со счётом 4:0.
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб планирует нынешним летом приобрести ещё нескольких футболистов, писал ранее News.ru.