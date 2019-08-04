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Сотрудник ОМОНа получил травму при столкновении с болельщиками во время футбольного матча «Зенит» — «Краснодар», который прошёл 3 августа в Санкт-Петербурге.

Один из бойцов отряда пострадал после того, как фанаты кинули в сотрудников ОМОНа, следивших за порядком на мероприятии, тяжёлый предмет, сообщает «Интерфакс Северо-Запад» со ссылкой на представителя пресс-службы Росгвардии. Как...