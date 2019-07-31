https://static.news.ru/photo/1b44acf0-b427-11e9-b86e-fa163e074e61_660.jpgАндре ШюррлеФото: Robin Alam/Icon Sportswire/Global Look Press
Переход футболиста дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле в московский «Спартак» вызвал удивление в Германии.
Переход в «Спартак» немного удивляет, — пишет издание Sport.de.
Удивление вызвало тот факт, что москвичи в прошлом сезоне заняли пятое место в чемпионате России, в Лиге Европы стартуют с квалификации, а начало сезона у «красно-белых» оказалось невнятным. «Спартак» после трёх туров текущего сезона идёт на 10-м месте в турнирной таблице.