https://static.news.ru/photo/1b44acf0-b427-11e9-b86e-fa163e074e61_660.jpg Андре Шюррле Фото: Robin Alam/Icon Sportswire/Global Look Press

Переход футболиста дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле в московский «Спартак» вызвал удивление в Германии.

Переход в «Спартак» немного удивляет, — пишет издание Sport.de.

Удивление вызвало тот факт, что москвичи в прошлом сезоне заняли пятое место в чемпионате России, в Лиге Европы стартуют с квалификации, а начало сезона у «красно-белых» оказалось невнятным. «Спартак» после трёх туров текущего сезона идёт на 10-м месте в турнирной таблице.

Что пишут в Германии о переходе Шюррле https://t.co/xiPnWXwyWF : "Переход в "Спартак" немного удивляет. Пятое место в прошлом сезоне, старт всего лишь в квалификации Лиги Европы и невнятное начало сезона" #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/hu5kHpUSQk — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) July 31, 2019

Чемпион мира в составе сборной Германии будет выступать за московский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера, писал News.ru.