https://static.news.ru/photo/862841a8-91c7-11e9-a687-fa163e074e61_1024.jpg Мишеля Платини Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на арест бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.

ФИФА осведомлена о сегодняшних сообщениях СМИ касательно господина Мишеля Платини. Пожалуйста, поймите, поскольку у нас нет всех подробностей по этому вопросу, мы не можем комментировать что-то дальше, — заявили в пресс-службе организации.

Как сообщалось ранее, трёхкратному обладателю «Золотого мяча» инкриминируют участие в коррупционных схемах в футболе. В частности, речь идёт о коррупции вокруг предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре, за который, как признавался в 2010 году сам Платини, он проголосовал.

Платини занимал пост президента УЕФА с 2007 по 2015 год.

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков также прокомментировал арест Платини, писал News.ru.