Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на арест бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.
ФИФА осведомлена о сегодняшних сообщениях СМИ касательно господина Мишеля Платини. Пожалуйста, поймите, поскольку у нас нет всех подробностей по этому вопросу, мы не можем комментировать что-то дальше, — заявили в пресс-службе организации.
Как сообщалось ранее, трёхкратному обладателю «Золотого мяча» инкриминируют участие в коррупционных схемах в футболе. В частности, речь идёт о коррупции вокруг предстоящего чемпионата мира — 2022 в Катаре, за который, как признавался в 2010 году сам Платини, он проголосовал.
Платини занимал пост президента УЕФА с 2007 по 2015 год.
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков также прокомментировал арест Платини, писал News.ru.