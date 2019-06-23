https://static.news.ru/photo/3ea119f2-95cf-11e9-a7a0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/CrystalbetErovnuliLiga

Федерация футбола Грузии в своём официальном Facebook отреагировала на антироссийские акции игроков, опубликовав соответствующие фотографии.

22 июня игроки кутаисского футбольного клуба «Торпедо» выступили с антироссийскими лозунгами перед матчем 19-го тура чемпионата Грузии против «Сиони».

Игроки и тренеры команды вышли на матч в чёрных футболках с изображением карты и флага Грузии, а также надписью «Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией». Примечательно, что фраза была написана на английском языке.

Ранее, как писал News.ru, президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась против оттока российских туристов из страны. По её словам, натянутые отношения между двумя странами существуют давно, однако несмотря на это, в Грузию приехали на отдых 1,5 млн россиян. Однако незадолго до этого, в начале беспорядков в Тбилиси, она назвала РФ врагом и оккупантом, и эти слова не остались незамеченными.