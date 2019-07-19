https://static.news.ru/photo/2c8a659c-aae8-11e9-989b-fa163e074e61_1024.jpg Гарет Бейл Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный тренер мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Нико Ковач отреагировал на информацию о возможном переходе в команду полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла.

Бэйл хорош, как и многие другие футболисты. Я не в курсе его планов. Я не тот, кто сможет сказать, где он продолжит карьеру. Рассматриваю ли переход Гарета к нам? Нет, — цитирует Ковача Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Бавария» намерена арендовать 29-летнего игрока на один год. Соглашение Бэйла с «Реалом» рассчитано до лета 2022 года.

В завершившемся сезоне Бэйл провёл 42 матча за мадридцев во всех турнирах и забил 14 голов.

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