https://static.news.ru/photo/7da73a14-b2a3-11e9-9f28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Marriott/www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

Федерация футбола Англии сделала заявление на своём официальном сайте, согласно которому начиная с сезона-2019/20 в некоторых лигах будут применены временные удаления игроков.

Несогласие — ключевая часть игры, которую необходимо решить, и наш экспериментальный этап доказал, что «скамейка штрафников» работает хорошо, — заявил генеральный директор организации Марк Буллингем.

Сообщается, что при подобных удалениях будут использоваться так называемые скамейки штрафников. Такое наказание игроки будут получать за споры с решениями арбитров на поле.

Изменение правил коснётся дивизионов чемпионата страны до 5-й английской лиги, а также до 3-й женской лиги и ниже.

Ранее News.ru писал, что решение судьи прибегнуть к видеоповтору во время матча 1/8 финала чемпионата мира разозлило камерунских футболисток и вызвало обвинения в расизме в адрес ФИФА.