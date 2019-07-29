Федерация футбола Англии сделала заявление на своём официальном сайте, согласно которому начиная с сезона-2019/20 в некоторых лигах будут применены временные удаления игроков.
Несогласие — ключевая часть игры, которую необходимо решить, и наш экспериментальный этап доказал, что «скамейка штрафников» работает хорошо, — заявил генеральный директор организации Марк Буллингем.
Сообщается, что при подобных удалениях будут использоваться так называемые скамейки штрафников. Такое наказание игроки будут получать за споры с решениями арбитров на поле.
Изменение правил коснётся дивизионов чемпионата страны до 5-й английской лиги, а также до 3-й женской лиги и ниже.
Ранее News.ru писал, что решение судьи прибегнуть к видеоповтору во время матча 1/8 финала чемпионата мира разозлило камерунских футболисток и вызвало обвинения в расизме в адрес ФИФА.