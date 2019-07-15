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Посол чемпионата мира по футболу — 2018 Виктория Лопырёва отреагировала на выпад в свою сторону телеведущей Ксении Собчак.

Ранее Собчак в беседе с её экс-супругом, нападающим сборной России по футболу Фёдором Смоловым заявила, что не понимает, как ему могут одновременно нравиться Ларс фон Триер и Виктория Лопырёва. Пытается...