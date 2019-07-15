Президент грозненского футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов выразил надежду на положительное решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу проведения международных футбольных матчей в Грозном.
У нас отличная инфраструктура, хорошая логистика, вопрос безопасности на высшем уровне. Все мы надеемся, что итоговое решение исполкома УЕФА будет положительным и наш город получит право проведения матчей международного уровня, — цитирует Даудова ТАСС.
В 2013 году из соображений безопасности УЕФА наложил запрет на проведение матчей еврокубков на территории Северного Кавказа.
Совместная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) изучила возможность проведения международных матчей по футболу в Чечне, ранее писал News.ru.