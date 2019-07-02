Романьоли — это часть сделки по Понсе. Продавец Понсе не хотел платить третьей стороне положенный процент с продажи. Цена на Понсе была занижена, а в довесок был продан Романьоли, который сам по себе своих денег не стоит, — написал Уткин в своём Telegram-канале.