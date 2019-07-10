https://static.news.ru/photo/d50305dc-a31b-11e9-b0f8-fa163e074e61_1024.jpg Василий Уткин Фото: Nataliya Kondratenko/Russian Look/Global Look Press

Российский спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал конфликт полузащитника футбольного клуба «Локомотив» Дмитрия Тарасова с руководством команды.

Заплати за операцию. Несправедливо? Не с кем тренироваться? Да если б и было с кем — найми тренера, это в твоих интересах. И вот об этом и расскажи, это поднимет тебя в глазах публики, — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Тарасов выступал за «красно-зелёных» с 2010 по 2019 год. Провёл 188 матчей во всех турнирах. В его активе 12 голов и 10 результативных передач.

Ранее News.ru писал, что генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что клуб может подать в суд из-за решения Тарасова самостоятельно идти на операцию без поддержки со стороны медицинского штаба команды.