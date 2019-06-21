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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился своим мнением по поводу лимита на легионеров в российском футболе.

Не хочется склоняться ни в ту, ни в другую сторону. Должна быть конкурентная среда, из неё и будем исходить. Всё равно клубы будут подстраиваться под систему, а мы будем подстраиваться...