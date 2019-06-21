Защитник Рафал Аугустыняк подписал контракт с екатеринбургским футбольным клубом «Урал».
Условия трудового соглашения с 25-летним поляком не разглашаются.
Я счастлив, что оказался в «Урале»! Жду момента, когда приеду в Екатеринбург. Сейчас ещё мало что знаю о нём, но мне известно, что это большой город, — приводит слова Аугустыняка пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне Аугустыняк провёл 22 матча за польскую «Медзь» и забил два гола, а также отдал две голевые передачи.
ОФИЦИАЛЬНО: Рафал Аугустыняк новичок «Урала»!— ФК Урал (@FCURAL)
Обладая ростом 185 сантиметров, Аугустыняк способен сыграть закрыть сразу несколько позиций на поле. Футболист полезен как в центре обороны, так и в качестве опорного полузащитника.
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https://t.co/jEDEIwU40D pic.twitter.com/NOnGH3zIJ8 21 июня 2019 г.
Ранее News.ru сообщал, что капитан екатеринбургского клуба Артём Фидлер и нападающий команды Павел Погребняк продлили контракты.