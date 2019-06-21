Рафал Аугустыняк Фото: fc_ue/vk.com

Защитник Рафал Аугустыняк подписал контракт с екатеринбургским футбольным клубом «Урал».

Условия трудового соглашения с 25-летним поляком не разглашаются.

Я счастлив, что оказался в «Урале»! Жду момента, когда приеду в Екатеринбург. Сейчас ещё мало что знаю о нём, но мне известно, что это большой город, — приводит слова Аугустыняка пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Аугустыняк провёл 22 матча за польскую «Медзь» и забил два гола, а также отдал две голевые передачи.

Ранее News.ru сообщал, что капитан екатеринбургского клуба Артём Фидлер и нападающий команды Павел Погребняк продлили контракты.

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