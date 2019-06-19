https://static.news.ru/photo/5326857a-9272-11e9-bc41-fa163e074e61_1024.jpg Иван Ордец Фото: fcshakhtar/facebook.com

Украинский защитник донецкого футбольного клуба «Шахтёр» Иван Ордец перешёл в московское «Динамо».

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с 26-летним игроком рассчитано на три года.

В завершившемся сезоне игрок выступал в составе «Шахтёра» и провёл два матча в Украинской премьер-лиге (УПЛ). На счету Ордеца 12 матчей в составе сборной Украины по футболу.

Ранее News.ru писал, что украинский футболист не исключил продолжения карьеры в России.