Украинский защитник донецкого футбольного клуба «Шахтёр» Иван Ордец перешёл в московское «Динамо».
Очередным новичком— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official)
@FCDM_officialстал центральный защитник Иван Ордец. Соглашение 26-летнего футболиста с нашим клубом рассчитано на три года. Добро пожаловать, Иван!
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https://t.co/YgGBLKV4dW #ДинамоДома #fcdm #твоякоманДа pic.twitter.com/KKZ3c0IeQZ 19 июня 2019 г.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с 26-летним игроком рассчитано на три года.
В завершившемся сезоне игрок выступал в составе «Шахтёра» и провёл два матча в Украинской премьер-лиге (УПЛ). На счету Ордеца 12 матчей в составе сборной Украины по футболу.
Ранее News.ru писал, что украинский футболист не исключил продолжения карьеры в России.