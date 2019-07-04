https://static.news.ru/photo/6a7930e8-9e60-11e9-b15b-fa163e074e61_1024.jpg Юрий Габовда Фото: Rukh TV/youtube.com

Украинский полузащитник венгерского футбольного клуба «Халадаш» Юрий Габовда, якобы оскорбивший россиян перед товарищеским матчем с российским «Краснодаром-2», не примет участия в игре.

Наш клуб осуждает действия игрока, так как в футболе нет места политике. Габовда не выйдет на поле в матче с «Краснодаром-2», — цитирует Sport24 пресс-службу венгерского клуба.

Ранее Габовда удалил из своего Instagram-аккаунта сторис об ожиданиях перед матчем с «Краснодаром-2».

30-летний Габовда ранее выступал за украинские «Карпаты», «Кривбасс», «Таврию», а также за минское «Динамо».

«Халадаш» сыграет против «Краснодара-2» 5 июля. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Ранее News.ru писал, что украинский чемпион мира по боксу Александр Усик не хочет боксировать с Поветкиным из-за политики.