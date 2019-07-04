Украинский полузащитник венгерского футбольного клуба «Халадаш» Юрий Габовда, якобы оскорбивший россиян перед товарищеским матчем с российским «Краснодаром-2», не примет участия в игре.
Наш клуб осуждает действия игрока, так как в футболе нет места политике. Габовда не выйдет на поле в матче с «Краснодаром-2», — цитирует
Sport24пресс-службу венгерского клуба.
Ранее Габовда удалил из своего Instagram-аккаунта сторис об ожиданиях перед матчем с «Краснодаром-2».
30-летний Габовда ранее выступал за украинские «Карпаты», «Кривбасс», «Таврию», а также за минское «Динамо».
«Халадаш» сыграет против «Краснодара-2» 5 июля. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.
Ранее News.ru писал, что украинский чемпион мира по боксу Александр Усик не хочет боксировать с Поветкиным из-за политики.