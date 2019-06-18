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Украинский защитник греческого футбольного клуба ПАОК Евгений Хачериди рассказал, готов ли он перейти в российский клуб.

Перешёл бы в Россию? Не знаю, врать не буду. А если нет предложений, но только одно предложение из России? Надо же семью кормить. Из России предложений не было никогда, только разговоры, — цитирует Хачериди «Зе Интервьюер».

11 лет своей профессиональной карьеры Хачериди выступал за киевское «Динамо».

В составе сборной Украины 31-летний футболист забил три мяча в 51 матче.

Ранее News.ru писал, что поле стадиона «Динамо» пострадало после концерта.