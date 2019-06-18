Украинский футболист не исключил продолжения карьеры в России
Андрей Лёвин
11:18, 18 июня 2019
https://static.news.ru/photo/e488d2c4-91a1-11e9-a30a-fa163e074e61_1024.jpgФото: Alexander Chernykh/Global Look Press
Украинский защитник греческого футбольного клуба ПАОК Евгений Хачериди рассказал, готов ли он перейти в российский клуб.
Перешёл бы в Россию? Не знаю, врать не буду. А если нет предложений, но только одно предложение из России? Надо же семью кормить. Из России предложений не было никогда, только разговоры, — цитирует Хачериди «Зе Интервьюер».
11 лет своей профессиональной карьеры Хачериди выступал за киевское «Динамо».
В составе сборной Украины 31-летний футболист забил три мяча в 51 матче.