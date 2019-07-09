https://static.news.ru/photo/f61a5ef6-a22f-11e9-a2b0-fa163e074e61_1024.jpg Данила Бескоровайный Фото: ua.tribuna.com

Полузащитник молодёжной сборной Украины (до 20 лет) по футболу и «Земплина» Данила Бескоровайный рассказал об отношении к политике в спорте.

Я считаю, всё это провоцируют политики. Между людьми нормальные отношения. У меня бабушка живёт в России. Она уже старенькая и постоянно просит, чтобы я приехал к ней, но я не могу. Как так? Это нормально? — цитирует Бескоровайного журнал «Футбол».

По словам игрока, если он пересечёт границу с Россиией, на Украине он сразу же станет предателем.

Ранее украинский полузащитник венгерского футбольного клуба «Халадаш» Юрий Габовда, якобы оскорбивший россиян, удалил из своего Instagram-аккаунта сторис об ожиданиях перед товарищеским матчем с российским «Краснодаром-2».

Ранее News.ru писал, что украинский чемпион мира по боксу Александр Усик не хочет боксировать с Поветкиным из-за политики.