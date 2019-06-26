https://static.news.ru/photo/6ad45806-982f-11e9-90c0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.fcdynamo.kiev.ua

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) утвердил список арбитров к обслуживанию матчей чемпионата России.

Как сообщает « Спорт-Экспресс », в этом списке арбитр из Украины 44-летний Анатолий Жабченко, родившийся в Симферополе и судивший матчи Украинской премьер-лиги (УПЛ). Имеющий гражданство России Жабченко сообщил, что раньше ему предлагали отказаться от российского паспорта.

Мне предложили сделать это прилюдно — отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт. Только тогда моя украинская и международная карьера продолжатся. Мои действия? Ребята, я вырос в Крыму. Как я мог отказаться от российского гражданства?! — заявлял Жабченко.

Последний матч в чемпионате Украины Жабченко судил весной 2017 года, затем на протяжении двух лет работал на соревнованиях в Крыму. Арбитр ФИФА с 2013 года.

Ранее российский судья Андрей Бутенко высказался о решении президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина внедрить в высшем дивизионе систему видеоповторов (VAR), писал News.ru.