Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) утвердил список арбитров к обслуживанию матчей чемпионата России.
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Мне предложили сделать это прилюдно — отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт. Только тогда моя украинская и международная карьера продолжатся. Мои действия? Ребята, я вырос в Крыму. Как я мог отказаться от российского гражданства?! — заявлял Жабченко.
Последний матч в чемпионате Украины Жабченко судил весной 2017 года, затем на протяжении двух лет работал на соревнованиях в Крыму. Арбитр ФИФА с 2013 года.
Ранее российский судья Андрей Бутенко высказался о решении президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина внедрить в высшем дивизионе систему видеоповторов (VAR), писал News.ru.