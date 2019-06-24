https://static.news.ru/photo/d2885094-9698-11e9-9f74-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/fcvorskla

Украинский футбольный клуб «Ворскла» поддержал игроков кутаисского «Торпедо» в акции с антироссийскими лозунгами.

Перед матчем 19-го тура чемпиона Грузии местное «Торпедо» в игре с «Сиони» (7:0) вышло в футболках с надписью на английском языке «Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией».

Игроки «Ворсклы» в ответ выступили с баннером «20% моей страны оккупировано Россией».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инцидент с грузинскими футболистами, которые провели антироссийские акции, писал News.ru.