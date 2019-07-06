https://static.news.ru/photo/74523aea-9fd9-11e9-9feb-fa163e074e61_1024.jpg Тургай Мохбалиев (слева) Фото: fcufa.pro

Состав футбольного клуба «Уфа» пополнил правый защитник московского «Спартака» Тургай Мохбалиев.

Как сообщает официальный сайт уфимского клуба, 19-летний игрок подписал долгосрочное соглашение с уфимским клубом. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Тургай Мохбалиев подписал долгосрочный контракт с «Уфой»!



Тургай правый защитник. Последние шесть лет карьеры провел в академии московского «Спартака».



ФК «Уфа» приветствует Тургая и желает ему успешной игры за наш клуб и стремительного прогресса! pic.twitter.com/tFIqQoXwnY — ФК УФА (@UfaFc) 6 июля 2019 г.

Мохбалиев последние шесть лет провёл в академии «Спартака».

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