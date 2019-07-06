Состав футбольного клуба «Уфа» пополнил правый защитник московского «Спартака» Тургай Мохбалиев.
Как сообщает официальный сайт уфимского клуба, 19-летний игрок подписал долгосрочное соглашение с уфимским клубом. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Тургай Мохбалиев подписал долгосрочный контракт с «Уфой»!— ФК УФА (@UfaFc)
Тургай правый защитник. Последние шесть лет карьеры провел в академии московского «Спартака».
ФК «Уфа» приветствует Тургая и желает ему успешной игры за наш клуб и стремительного прогресса!
pic.twitter.com/tFIqQoXwnY 6 июля 2019 г.
Мохбалиев последние шесть лет провёл в академии «Спартака».
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