Тургай Мохбалиев (слева) Фото: fcufa.pro

Состав футбольного клуба «Уфа» пополнил правый защитник московского «Спартака» Тургай Мохбалиев.

Как сообщает официальный сайт уфимского клуба, 19-летний игрок подписал долгосрочное соглашение с уфимским клубом. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Мохбалиев последние шесть лет провёл в академии «Спартака».

Футбольная команда «Гамбург» и петербургский «Зенит» заключили договор о переходе в российский клуб бразильского защитника Дугласа дос Сантоса Жустино, писал News.ru.

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