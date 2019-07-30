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Футбольный клуб «Уфа» подписал полузащитника молодёжной сборной России U21 и «Краснодара» Артёма Голубева.

20-летний хавбек будет выступать в команде на правах аренды под 22-м номером.

В сезоне 2019/20 футболист сыграл четыре матча за «Краснодар-2», который выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). За основную команду Голубев выступил в прошлом сезоне пять раз.

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар-2» Александр Черников извинился перед защитником красноярского «Енисея» Шамилем Гасановом за оскорбление на национальной почве, писал News.ru.