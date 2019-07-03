https://static.news.ru/photo/8dae6efa-9d7c-11e9-9c7d-fa163e074e61_1024.jpg Мурада Мусаев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил главного тренера футбольного клуба "Краснодар" Мурада Мусаева от нахождения на тренерской скамейке во время игры команды в течение года.

Решение было принято в связи с тем, что наставник возглавлял команду без тренерской лицензии категории Pro, сообщает портал Metaratings.ru .

Формально 35-летний специалист числился старшим тренером в клубе, а в заявке вносили Олега Фоменко. По правилам УЕФА, Мусаев в подобной ситуации мог руководить командой только на начальном этапе. Во время матчей подопечных тренер будет находиться на трибуне.

Ранее News.ru писал, что Мусаев успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории А и может стать главным тренером официально.