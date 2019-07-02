Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инициативу расширить российскую премьер-лигу (РПЛ) за счёт участия иностранных футбольных клубов.
Любая такая идея или предложение будут обсуждаться УЕФА только в случае их представления национальными ассоциациями, их клубами и лигами, поскольку это может стать стратегическим событием в некоторых европейских регионах, — приводит слова представителя УЕФА «РБК».
Ранее президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер предложил расширить РПЛ, включив «Арарат-Армения», «Кайрат» (Казахстан) и «Астану» (Казахстан).
Белорусская федерация футбола высказалась об идее расширения РПЛ, ранее писал News.ru.