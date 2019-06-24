https://static.news.ru/photo/6aed0e70-9675-11e9-95c5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инцидент с грузинскими футболистами, которые провели антироссийские акции.

Учитывая тот факт, что данные события произошли во внутреннем соревновании, любые дальнейшие дисциплинарные меры подпадают под юрисдикцию соответствующих органов Грузинской футбольной федерации, — приводит заявление союза « Чемпионат ».

В сообщении говорится, что «УЕФА может расследовать только инциденты, происходящие в турнирах под эгидой организации».

22 июня игроки кутаисского футбольного клуба «Торпедо» выступили с антироссийскими лозунгами перед матчем 19-го тура чемпионата Грузии против «Сиони». Игроки и тренеры команды вышли на матч в чёрных футболках с изображением карты и флага Грузии, а также надписью «Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией». Примечательно, что фраза была написана на английском языке, писал News.ru.