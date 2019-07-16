https://static.news.ru/photo/5cb2c4b8-a7bd-11e9-87d9-fa163e074e61_1024.jpg Мурад Мусаев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Руководство футбольного клуба «Краснодар» подало апелляцию на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на решение запретить тренеру Мураду Мусаеву возглавлять команду на матчах еврокубков.

УЕФА отклонил апелляцию и оштрафовал клуб на €50 тыс. Пока Мусаев не получит лицензию Pro запрет продолжит своё существование, сообщает Metaratings.ru .

Кроме того, УЕФА обратился к представителям Российского футбольного союза (РФС) с просьбой запретить 35-летнему специалисту руководить командой из технической зоны во время матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубке России.

Футбольный клуб «Краснодар» попал в топ-40 лучших европейских команд, писал News.ru.