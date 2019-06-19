https://static.news.ru/photo/621f6dc2-9276-11e9-834a-fa163e074e61_1024.jpg Жуниор Мораес Фото: Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Апелляционный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил жалобы Португалии и Люксембурга, требовавших поражения сборной Украины в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Это ещё одна важная победа украинского футбола и подтверждение правомерности выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом! Слава Украине! — написал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко в своём Facebook-аккаунте.

Сборные Португалии и Люксембурга подали протесты на результаты встреч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Украины из-за участия в них Жуниора Мораеса. Представители национальных сборных настаивают, что футболист не имел права выступать за Украину, поскольку не прожил положенный срок (пять лет подряд), не покидая страну на длительный период времени.

Украина сыграла с Португалией вничью (0:0), а Люксембург победила со счётом 2:1.

По правилам Международной федерации футбола (ФИФА), для смены гражданства игрок обязан непрерывно играть за клубы страны на протяжении пяти лет. Мораес выступал за украинские клубы с июля 2012 по февраль 2017 года. В феврале 2017-го он уезжал в аренду в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», после чего снова вернулся на Украину.

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