https://static.news.ru/photo/53eae47a-a883-11e9-a968-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Franz Waelischmiller/SVEN SIMO/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил прошение Российского футбольного союза (РФС) о возможности досрочного получения тренерской лицензии Pro Мураду Мусаеву.

Со стороны Российского футбольного союза были попытки того, чтобы Мусаев начал раньше, РФС пытался поставить вопрос об индивидуальном обучении Мусаева, принимая во внимание его тренерский путь и карьеру за 12 лет. Комиссия УЕФА не разрешила этого, он будет учиться в соответствии с регламентными нормами организации, — приводит слова генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрея Лексакова ТАСС .

В июне 2019 года Мурад Мусаев получил лицензию категории А и по регламенту он должен отработать на этом уровне год, и только после этого он сможет обучиться на категорию Pro. Таким образом, главный тренер футбольного клуба «Краснодар» не сможет работать с тренерской скамейки на Еврокубках до июля 2020 года.

В сезоне-2018/19 «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева добился третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов впервые в истории клуба.

Руководство футбольного клуба «Краснодар» подало апелляцию на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретить тренеру Мураду Мусаеву возглавлять команду на матчах еврокубков и оштрафовал клуб на €50 тыс., писал News.ru.