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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет разводить команды Грузии и России при жеребьёвке Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Согласно решению исполнительного комитета УЕФА от 2014 года, команды из Грузии и России могут вновь сыграть матч против друг друга. Изменение этого решения не планируется, — говорится в заявлении организации.

22 июня игроки кутаисского футбольного клуба «Торпедо» выступили с антироссийскими лозунгами перед матчем 19-го тура чемпионата Грузии против «Сиони». Игроки и тренеры команды вышли на матч в чёрных футболках с изображением карты и флага Грузии, а также с надписью «Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией».

Ранее News.ru писал о том, что грузинские футболисты — участники антироссийской акции не будут подвергнуты санкциям со стороны Грузинской футбольной федерации (ГФФ). Об этом заявил генеральный секретарь футбольной национальной ассоциации Давид Муджири.