Совместная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) изучит возможность проведения международных матчей по футболу в Чечне.
Комиссия изучит возможность проведения в Чеченской Республике международных матчей по футболу под эгидой УЕФА, — говорится в заявлении.
Как сообщает пресс-служба главы республики, для этого в Грозный прибудет делегация футбольных чиновников.
Ранее Российские железные дороги (РЖД) и РФС заключили соглашение о сотрудничестве, писал News.ru.