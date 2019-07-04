https://static.news.ru/photo/566fd8d6-9e51-11e9-98d6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Совместная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) изучит возможность проведения международных матчей по футболу в Чечне.

Комиссия изучит возможность проведения в Чеченской Республике международных матчей по футболу под эгидой УЕФА, — говорится в заявлении.

Как сообщает пресс-служба главы республики, для этого в Грозный прибудет делегация футбольных чиновников.

Ранее Российские железные дороги (РЖД) и РФС заключили соглашение о сотрудничестве, писал News.ru.